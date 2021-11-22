Battlefield 2042'ye gelecek bir sonraki güncellemede büyük düzeltmeler yer alacak

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Battlefield 2042 öncesi yamanın "deneyimin pürüzsüzlüğünü arttırmaya yardımcı olduğunu" söylüyor ve asker canlandırmaları için düzeltmeler ve aşırı güçlü hovercraft'a nerf geleceğini de bildirdi.

Battlefield 2042'nin yeni güncellemesinde düzeltileceklerin listesi:

ASKER CANLANDIRMA

Ayrı olarak, nadir durumlarda kendilerini yeniden canlandıramayacak durumda bulan oyuncular için olası bir sunucu tarafı düzeltmesi gerçekleşecek. Yapılacak düzeltmeler bir işe yaramazsa bir sonraki güncellemede başka bir çözüm bulunacak.

UAV-1 ETKİLEŞİMİ

Oyunu dengeli ve eğlenceli tutmanın en iyi yolunu değerlendirirken UAV-1 geçici olarak kaldırıldı. Bir sonraki güncelleme ile yeniden etkinleştirilecek.

EKSİK LOADOUTLAR

Bazen bir veri çağrısının sunucu tarafından başarısız olmasının nedeni olabilen nadir bir sorun, şu anda geliştirilmiş bir düzeltmeye sahiptir ve şu anlık test aşamasındadır. Sunucuya yeniden bağlanma ihtiyacının yarattığı hayal kırıklığını yaşanmayacak.

ARAÇ DENGELERİ

LCAA Hovercraft, daha hafif bir zırhla yeniden donatılacak, bu da sağlığını azaltacak ve silahlarından bazıları azaltılacak.

MD540 Nightbird, silahlarında da benzer ayarlara sahip olacak.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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