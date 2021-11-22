Battlefield 2042'ye gelecek bir sonraki güncellemede büyük düzeltmeler yer alacak
Geliştirici DICE, Battlefield 2042'nin piyasaya sürülmesinden sonra oyuncuların karşılaştığı hataları düzeltecek ve Hovercraft'a nerf gelecek.
Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Battlefield 2042 öncesi yamanın "deneyimin pürüzsüzlüğünü arttırmaya yardımcı olduğunu" söylüyor ve asker canlandırmaları için düzeltmeler ve aşırı güçlü hovercraft'a nerf geleceğini de bildirdi.
Battlefield 2042'nin yeni güncellemesinde düzeltileceklerin listesi:
Ayrı olarak, nadir durumlarda kendilerini yeniden canlandıramayacak durumda bulan oyuncular için olası bir sunucu tarafı düzeltmesi gerçekleşecek. Yapılacak düzeltmeler bir işe yaramazsa bir sonraki güncellemede başka bir çözüm bulunacak.
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Oyunu dengeli ve eğlenceli tutmanın en iyi yolunu değerlendirirken UAV-1 geçici olarak kaldırıldı. Bir sonraki güncelleme ile yeniden etkinleştirilecek.
Bazen bir veri çağrısının sunucu tarafından başarısız olmasının nedeni olabilen nadir bir sorun, şu anda geliştirilmiş bir düzeltmeye sahiptir ve şu anlık test aşamasındadır. Sunucuya yeniden bağlanma ihtiyacının yarattığı hayal kırıklığını yaşanmayacak.
LCAA Hovercraft, daha hafif bir zırhla yeniden donatılacak, bu da sağlığını azaltacak ve silahlarından bazıları azaltılacak.
MD540 Nightbird, silahlarında da benzer ayarlara sahip olacak.
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