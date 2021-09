Battlefield 2042'nin yeni oynanış videosu yayınlandı

Electronic Arts, Battlefield 2042'nin yeni oynanış videosunda, oyunda yer alan dört uzmanı tanıttı.

Oyun dünyasının merakla beklediği serisinin yeni oyunu Battlefield 2042'nin çıkış yapmasına iki aydan az bir süre kala EA, oyunda yer alan dört uzmanı bir fragman eşliğinde tanıttı.

BATTLEFIELD 2042'NİN YENİ OYNANIŞ VİDEOSU UZMANLARI ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERDİ

Battlefield 2042 için yayınlanan yeni fragman oyunda yer alan uzmanların kendine has özelliklerini gösterdi. Her silahı kullanabilseniz de Uzmanların kendilerine has silahları ve ekipmanları var. Videonun başında bizlere Mackay gözler önüne seriliyor. Assault sınıfı olan Mackay'de bir adet kanca bulunuyor. Titanfall'da da olan bu kanca ulaşılması zor olan yerlere kısa sürede rahatlıkla erişmenizi sağlıyor.

İkinci gösterilen karakter olan Flack, altı yıl boyunca Alman ordusunda görev yapmış ve destek sınıfı olarak yer alıyor. Karakter sahip olduğu şırınga ve pistol ile uzaktan dost birimleri iyileştirebiliyor. Ayrıca aynı şırınga pistolu kendisi için kullanabiliyor. En önemli kişisel özelliği ise, yere düşen dostlarını elektro şok cihazı sayesinde kaldırabilmesi.

Üçüncü karakter Boris ise bir Tarete sahip. Rus mühendis ve silah uzmanı olan Boris, belirli bir yarıçap içindeki düşmanları otomatik olarak tespit eden ve onlara ateş eden bir SG-36 Sentry'ye sahiptir.

Son karakter olan Casper ise, Güney Afrika'dan bir karakter Recon sınıfı olarak geçiyor. Casper bir Drone'a ve hareket sensörüne sahip. Drone, hareketli hedefleri tespit edebilir ve EMP patlamalarıyla onları şaşırtabilir.

BATTLEFIELD 2042 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? BATTLEFIELD 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Etkinliğin bir parçası olarak Battlefield 2042 çıkış tarihini 23 Ekim 2021 olarak verdi ve oyunun PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series X'e gelmesi bekleniyor. Oyunun ilk oynanış görüntülerinin ise 13 Haziran'da paylaşılacağı açıklandı.

BATTLEFIELD 2042 FİYATI NE KADAR?

Oyunun açılan mağaza sayfalarının ardından fiyatları da belli oldu. İşte fiyatlar: