Battlefield 2042'nin açık betası Ekim ayı ile birlikte kaosu bize getiriyor!

Battlefield 2042 geliştiricileri nihayet bugün, hayranlara Battlefield 2042'yi 6 - 9 Ekim tarihleri ??arasında açık betada deneyimleyebileceklerini duyurdu. Oyunu ön sipariş veren oyuncular, 6 ve 7 Ekim'de erken erişimin keyfini çıkarabilirler.

Battlefield 2042, yılın en çok beklenen oyunlarından biri ve oyunun Kasım ayına ertelenmesi hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Ekim ayı başlarında açık beta gelmesi kesinleşti ve hayranlara yeni oyunu denemeleri için ilk şans verildi.

Beta tarihleri bu ayın başlarında sızdırıldı, ancak Dice ve EA, bilgileri hiçbir zaman resmi olarak doğrulamadı. Ama artık tarih kesinleşti ve oyuncular, Battlefield 2042'nin heyecan verici çok oyunculu deneyimi için oyuna daldıklarında dört günlük yoğun bir aksiyon bekleyebilirler.

Oyuncular, her biri benzersiz beceri ve yeteneklere sahip "çeşitli Karakterler" bekleyebilirler. Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr "Boris" Guskovsky ve Wikus "Casper" Van Daele, betada mevcut olacak. Ayrıca oyunun yeni cephaneliğinin keyfini çıkarabilir ve heyecan verici araçları kullanabilir veya kontrol edebilirsiniz. Resmi beta fragmanı, oyuncular ölümüne savaşırken savaş uçaklarını, tankları, helikopterleri ve diğer araçları hareket halinde gösteriyordu. Haritalar ayrıca, oynanabilir alanı etkileyen ve yeni engeller yaratan bir kasırga ve roket fırlatma gibi heyecan verici unsurlar içeriyor.

Açık betada iki oyun modu sunulacak: Conquest ve Orbital. Conquest, ekiplerin harita üzerinde bayrakları kontrol etmek için savaştığı klasik Battlefield deneyimi. Orbital ise oyuncuların fırlatmaya hazırlanan bir roketin etrafında savaştığı "zamana karşı yarış" şeklinde olacak.

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