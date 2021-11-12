Battlefield 2042 lansmanına kadar sesli sohbet olmayacak

Oyunun topluluk yöneticisi Kevin Johnson, özell eklenene kadar oyuncuların PC'de Discord gibi üçüncü taraf uygulamaları veya Xbox ve PlayStation konsollarındaki tarafları kullanmalarını önerdi. Battlefield 2042'nin geliştiricileri, lansmandan kısa bir süre sonra oyunu oyun içi sesli sohbetle güncellemeyi planlıyor.

Aynı şey Hazard Zone için söylenemez Battlefield 2042'de tanıtılan yeni oyun modlarından biri olan modda, oyuncu kadrolarını bir haritaya uçurur ve haritanın ötesinden veri sürücüleri alıp daha sonra onları ayıklar. Bu süreçte, oyuncular diğer oyuncu kadrolarının yanı sıra A.I. savaşçılarıyla da savaşmak zorundalar. Bu oyun modunu oynamak için kadro arkadaşları arasında uygun iletişim gerektirir ve herhangi bir oyun içi sesli sohbet olmadan, seçtikleri platformda arkadaşları olmayan oyuncuların 2042'nin temel ping sistemine güvenmekten başka seçeneği olmayacaktır.

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Battlefield 2042, 19 Kasım'da PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyun için erken erişim süresi 12 Kasım'da başlıyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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