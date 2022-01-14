Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Battaniyeli hırsız yakayı ele verdiHATAY Hatay'da üzerine battaniye örterek iş yeri soyan hırsız polisten kaçamadı Hatay'ın Erzin ilçesinde güvenlik kamaralarına yakalanmamak için üzerine örttüğü battaniye ile şarküteri ve fırın olarak faaliyet gösteren iş yerinden hırsızlık yapan...

ERZİN, HATAY (İHA) - Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi

HATAY Hatay'da üzerine battaniye örterek iş yeri soyan hırsız polisten kaçamadı

Hatay'ın Erzin ilçesinde güvenlik kamaralarına yakalanmamak için üzerine örttüğü battaniye ile şarküteri ve fırın olarak faaliyet gösteren iş yerinden hırsızlık yapan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İş yerinden bin 700 TL para çalan hırsızın görüntülerini inceleyen şüphelinin A.B. olduğu tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.

Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi

Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi

Battaniyeli hırsız yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title