Battaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan etti - Haberler Magazin
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Battaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan etti

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Evinde battaniye altında otururken video çeken Yeşim Salkım, yapılan zamlara isyan etti. Doğal gaz faturasının 2 bin 200 TL geldiğini belirten ünlü sanatçı, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ve elektriğe yapılan okkalı zamlar sonrası gelen kabarık faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Seray Sever ve Gülse Birsel'den sonra dikkat çeken bir paylaşım da Yeşim Salkım'dan geldi.

"BATTANİYELERLE OTURUYORUZ"

Evinde battaniye altında otururken video çeken Salkım zamlardan sonra evde tek bir lamba yaktığını belirterek "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz" dedi.

"BU ZAMLAR NEDİR YA?"

Açıklamasının devamında doğal gaz faturasının 2 bin 200 TL geldiğini açıklayan Salkım, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya" ifadelerini kullandı.

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Yeşim Salkım, Magazin, Haber

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Yorumlar (6)

Murat:

Zamlar bizim gibileri çok daha önceden olumsuz etkiledi. Bu zamlara ilişkin, sanatçıların paylaşımları geç kalınmış olsa da doğru buluyorum. Sanatçılar bir toplumun sesi olmalı.

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Orhan bilgin:

kazandıgınızın yuzde 50 dogru durust belırtmesınız. 400 mtre karade evde yasarsınız 2,400 cok dıyorsunuz bır defa kuafor paran degıldır

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Hasan Baysal:

Nedendir bilinmez, kazancı iyi olan; bir aylık doğalgaz ve elektrik faturasını bir gece eğlencede yiyen kişiler tepki gösteriyor .Geçenlerde gene bir ünlü 150 metrekare evine 4 bin lira üstünde fatura gelmekten yakındı. Asıl sitem etmesi gerekenler sızlanmıyor bunlar sızlanıyor. benim evim de 150 metrekare 225tl elektrik geliyor, 500tl doğalgaz. tamam bende tasvip etmiyorum zamları ama, bunların faturaları abartı bence

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