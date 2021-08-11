Battalgazi Belediyesi yatırım ve hizmetlerini tanıttı
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Battalgazi Belediyesi yatırım ve hizmetlerini tanıttı

Battalgazi Belediyesi yatırım ve hizmetlerini tanıttı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından Battalgazi'de hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Malatya il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından Battalgazi'de hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Malatya il yönetimi, belediyenin yatırım ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği geziye katıldı.

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu incelemesi kapsamında ilk olarak Derme Deresi Islah Projesi alanı gezildi.

Etkinlik kapsamında Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm alanı, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Yeşilçam Sosyal Tesisleri, Çocuk Eğitim Trafik Parkı ile İspendere Şifalı İçmeleri incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Güder, yapılan hizmet ve yatırımlarda bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya önem verdiklerini bildirdi.

Battalgazi'yi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gece-gündüz ekibiyle birlikte çalıştığını aktaran Güder, "İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimizde çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da ilçede başarılı projelerin devam etmesini temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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