: Battal İlgezdi'den eşi hakkındaki iddialara sert tepki: Yemin ederim boşardım

15.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:37

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, eşinin belediye başkanı olduğu Ataşehir'de gittiği bir kuaförde yaşadığı olay sonrası dükkanın mühürlendiği gündeme gelmişti.

BAŞKASINA HİZMET VERDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

İddiaya göre; Gamze Akkuş İlgezdi, kuaförde kendisine manikür yapan çalışanın başkasına hizmet verdiğini görünce sinirlendi. Kuaför olayın büyümemesi için diğer müşteriye bakan elemanı İlgezdi'ye yönlendirdi.

"SİZİN SİYASİ KİMLİĞİNİZ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Olaya sinirlenen müşteri, İlgezdi'ye "Sizin siyasi kimliğiniz bizi ilgilendirmiyor, bizi mağdur etmeye hakkınız yok" sözleriyle tepki gösterdi. Müşterinin kendisi hakkında sarf ettiği sözlere sinirlenen İlgezdi de apar topar kuaförden çıktı.

"BANA YÜKLENİLMESİNİ ANLAMIYORUM"

Olayın yankıları devam ederken CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kadar basit bir mesele yüzünden bana yüklenilmesini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYET CİMER'DEN GELDİ"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de dükkanın mühürlenmesinin eşinin yaşadığı olayla alakalı olmadığını belirterek "Şikayet CİMER'den geldi, gereğini yaptık" iddiasını ortaya attı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile tartışma yaratan konuya ilişkin telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

"Kuaför haberinin çıktığını Gamze Hanım'ın 'Allah belanı versin, bu ne rezalet!' diye çıkıştığı telefonu üzerine öğrenmiş. 'Gamze haberim yok' demiş, o gün 30-40 işyerine tutanak tutulduğunu söylemiş. Ama belli ki öfkesini dindirememiş.

'O çocukları ben uyardım' diyor. Kuaförün asmakat çıktığı için şikâyet nedeniyle 2014 yılında da ruhsatının iptal edildiğini ancak asma katı yıkınca ruhsatının tekrar verildiğini, 2019'da asma kat yapmaları üzerine yeniden şikâyet edildiklerini, tutanağın o nedenle tutulduğunu söylüyor.

1 yıl önce kuaförde eşiyle tartışan kadının asıl kendisiyle sorunu olduğunu söylüyor. Ben işin o tarafını bilmiyorum. Zaten ilgili de değilim. O nedenle Battal İlgezdi, 'Öyle olsa tersini yapardım, yemin ederim boşardım' deyince 'Aman başkan, orada dur, her şey gelir geçer, önemli olan aile mutluluğu' deme gereği duydum."

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