Batman Üniversitesi Yayınevi Kuruldu
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Batman Üniversitesi Yayınevi Kuruldu

Batman Üniversitesi Yayınevi Kuruldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Göreve geldiği günden bu yana yoğun bir tempoda çalışan ÜniversiteRektörü Prof. Dr. İdris Demir, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Batman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek yayınevinin kurulmasını sağladı.

Batman Üniversitesi Yayınevi, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile yapılan gerekli izin ve yazışmalar doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 51640 numaralı sertifikası ile açılarak Yükseköğretim sistemi içerisinde kendine ait yayınevi bulunan üniversiteler arasında yer almayı başardı.

Batman Üniversitesi Yayınevi bünyesinde Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Batman Üniversitesi Yayın Yönergesi kapsamında basılacak veya elektronik ortamda yayımlanacak kitap, yardımcı ders kitabı, ders notu vb. yayınların planlanması, incelenmesi ve basılması ile ilgili işlemler yapılabilecek.

Rektör Demir: "Özgün ve Başarılı Bir Kitaplık Oluşturmayı Amaçlıyoruz"

Batman Üniversitesi Yayınevinin kurulması ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Demir, üniversite-şehir iş birliğini önemsediklerini ve toplumsal faydayı göz önünde bulundurarak bu yönde çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Bilimin öncülüğünde alanında özgün ve başarılı bir kitaplık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Prof. Dr. İdris Demir, toplumun tüm kesimi tarafından ulaşılabilen, ihtiyaçlara cevap verebilecek ve güvenilir bir yayınevi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Rektör Demir: "Hem Kent Kültürüne Hem De Bilimsel Gelişmelere Katkı Sağlayacağız"

Batman Üniversitesinin nitelikli ve alanında uzman akademik kadrosu ile hem kent kültürüne hem de bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak yayınları okuyucular ile buluşturacaklarını belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesi Yayınevinin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diledi.?

Kaynak: Bültenler

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