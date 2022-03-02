Batman Üniversitesi TEKNOKENT Binası Yatırımcı İle Buluşmaya Hazırlanıyor

BATMAN (Bültenler) - 1 Mart 2022 tarihinde Batman Valisi Hulusi Şahin ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından incelemelerin yapıldığı bina, yüzde 95 oranında tamamladı. 5 bin m² kapalı alan olmak üzere yaklaşık 37 dönüm üzerine kurulan TEKNOKENT binasında; yönetim katı dışında 36 ofis, 6 laboratuvar ve 3 atölye bulunuyor.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Şahin, TEKNOKENT hizmet binasının ince işçiliğinin yapıldığını, Nisan ayının sonu itibari ile tamamlanacak olan binayı yatırımcı ile buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Şahin açıklamalarına şu şekilde devam etti: "TEKNOKENT hizmet binası Batman için çok önemli bir hizmet. Özelikle burada yapacağımız kuluçka merkezi gibi yapılarla teknoloji yoğun şirketlerimizin hizmet vermesine uygun bir zemin oluşturacağız. Böylece Batman'da üniversite ile entegre bir şekilde dijital ve teknoloji yoğun şirketlerimizin hepsinin barınabileceği, hizmet verebileceği ve şehrimize katkı sağlayabileceği bir mekan üretmiş olacağız." dedi.

TEKNOKENT hizmet binasının kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak olmasından mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. İdris Demir, eğitim, gelişim, kalkınma ve değişim amaçlarının gerçekleşmesi için üniversite-sanayi iş birliğine dikkat çekti. TEKNOKENT'lerin; üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde bulunarak araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucunda katma değerli ürünler ortaya çıkardıklarını ifade eden Rektör Demir, Batman TEKNOKENT'in şehrimiz ve üniversitemiz için öneminin altını çizerek üretilen projelerin TEKNOKENT ile hayata geçecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Proje başvurularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Rektör Demir, iki firmanın hakem değerlendirme sonuçlarının tamamlandığını, üç firmanın değerlendirme sürecinin devam ettiğini, 15 firmanın da hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte başvurularının alınacağını ifade etti.

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