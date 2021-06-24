Batman Üniversitesi Rektörü Demir ile Öğrenciler İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Batman Üniversitesi tarafından öğrencilerine tarih şuuru kazandırmak ve bürokrasiyi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara-Çanakkale programı kapsamında Ankara'da bulunan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İdris Demir öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.