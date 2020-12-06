Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
06.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:26
Son dakika habere göre Batman'da yeni tip koronavirüs salgının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve parklar sessizliğe büründü.
Batman'da yeni tip koronavirüs salgının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve parklar sessizliğe büründü.
Kent genelinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarken, polis ekipleri de Basın Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı, Gülistan Caddesi gibi belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık