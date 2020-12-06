Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:26

Son dakika habere göre Batman'da yeni tip koronavirüs salgının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve parklar sessizliğe büründü.

Batman'da yeni tip koronavirüs salgının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve parklar sessizliğe büründü.

Kent genelinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarken, polis ekipleri de Basın Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı, Gülistan Caddesi gibi belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 13:26:25. #1.14#
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