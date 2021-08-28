Batman köprülü kavşakta kaza: 3 yaralı
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Batman köprülü kavşakta kaza: 3 yaralı

Batman köprülü kavşakta kaza: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Esentepe Köprülü Kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ve yine sürücü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil orta refüjde aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman köprülü kavşakta kaza: 3 yaralı
Batman köprülü kavşakta kaza: 3 yaralı
Batman köprülü kavşakta kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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