Batman emniyetine saldırının faillerinden 'Zinar' kod adlı terörist yakalandı - Haberler
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Batman emniyetine saldırının faillerinden 'Zinar' kod adlı terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
Batman emniyetine saldırının faillerinden 'Zinar' kod adlı terörist yakalandı

BATMAN'da, 2004'te İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü giriş kapısına yönelik düzenlenen el bombalı saldırının faillerinden, 'Zinar' kod adlı terörist M.A., Kozluk ilçesinde yakalandı.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da, 2004'te İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü giriş kapısına yönelik düzenlenen el bombalı saldırının faillerinden, 'Zinar' kod adlı terörist M.A., Kozluk ilçesinde yakalandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kozluk ilçesi Çayönü Mahallesi'ne bağlı Yeniköy mezrasında gerçekleştirilen operasyonda, hakkında Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2004'ten itibaren 'yasa dışı silahlı örgüt kurma' suçundan arama kaydı bulunan ve aynı yıl İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün giriş kapısına el bombası ile yapılan saldırının faillerinden olan, 'Zinar' kod adlı M.A.'nın yakalandığı belirtildi. M.A. hakkında ayrıca Türkiye'ye Suriye uyruklu M.M.A.M.A. adına düzenlenen sahte kimlik kartı ve sahte Irak pasaportu ile giriş yapmasından dolayı 'resmi belgede sahtecilik' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem başlatıldığı kaydedildi.


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Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri

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