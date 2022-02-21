Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Batman'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

BATMAN (AA) - Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Batman'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de görev yapacak 151 komando için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi.

Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.

Tören sonunda yakınlarıyla vedalaşan komandolar, Suriye'ye hareket etti.

Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

Batman'dan komandolar, Suriye'ye uğurlandı

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Suriye Görev Gücü, Komando, Batman, Suriye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title