Batman'da sürekli hapşıran Yağmur, sağlığına kavuştu
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Batman'da sürekli hapşıran Yağmur, sağlığına kavuştu

05.02.2021 08:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:46
Batman'da sürekli hapşıran Yağmur, sağlığına kavuştu

BATMAN'da bir süre önce hapşırma nöbeti geçirmeye başlayan ve sürekli hapşıran 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

BATMAN'da bir süre önce hapşırma nöbeti geçirmeye başlayan ve sürekli hapşıran 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Çaprak, ameliyattan sonra artık hapşırmadığını belirterek, "Hastalık sürecinde ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum ve gözüme uyku girmiyordu. Şimdi ise artık yemek yiyebiliyorum, su içebiliyorum ve eski kiloma kavuştum. Yeniden hayata döndüm" dedi.

Batman merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak ailesinin 15 yaşındaki kızı Yağmur, bir süre önce burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı. Babası Mehmet Çaprak tarafından kentteki ve Diyarbakır'daki hastanelere götürülen Yağmur'un hapşırık nöbetine çare bulunamadı. Yaklaşık 2 hafta boyunca sürekli hapşırdığı için yemek yiyemeyen, su içemeyen yağmur, kilo kaybına da uğradı. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yağmur, burada gerçekleştirilen ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Burada bir süre gözetim altında tutulan Yağmur, eski kilosuna kavuşarak babası Mehmet Çaprak'la Batman'a döndü. 

'YENİDEN HAYATA DÖNDÜM'

Ameliyatın ardından yeniden hayata döndüğünü ifade eden Yağmur, "Artık iyileştim, düzenli uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. İlk önce kaşıntı ve yanma ile başladı, sonrasında durmadan hapşırmaya başladım. Geçmedi son çare olarak Ankara'ya gittik. Orada ameliyata girdim, ameliyattan sonra artık hapşırmadım. Hastalık süresince ne yemek yiyebiliyordum ne de su içebiliyordum ve uyku gözüme girmiyordu. Şimdi ise artık yemek yiyebiliyorum, su da içebiliyorum ve eski kiloma kavuştum. Tedavi olmamda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. 

'ZOR BİR TEDAVİ SÜRECİ ATLATTIK'

Yağmur'u babası Mehmet Çaprak ise, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle kızımın tedavi oldu. Batman ve Diyarbakır'da tedavi süresince herhangi iyi bir sonuç alamadık. Ankara Şehir Hastanesi'ne gittik. Orada yapılan müdahale ile kızım çok şükür eski sağlığına kavuştu. Zor bir tedavi sürecini atlattık. Şu anda evdeyiz, sağlığımız yerinde. Hapşırığı da kesildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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