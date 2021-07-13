Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
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Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Batman'ın Cudi Mahallesi'nde Suriyelilerin "Çocuk hasta var" ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekibine yönelik saldırısı anbean kameraya yansıdı. İhbar sonrası çocuğa ilk müdahaleyi yapan ve çocuğun annesini de ambulansa alan sağlık görevlileri daha fazla kişiyi kabul edemeyeceklerini söyleyince olanlar oldu. 20'den fazla kişinin saldırısına uğrayan ambulansta hasar oluşurken, 2 sağlık çalışanı da yaralandı.

Acil çağrı merkezine yapılan "Çocuk hasta var" ihbarı sonrası Batman'ın Cudi Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. Çocuğun annesini de ambulansa alan sağlık görevlileri daha fazla kişiyi kabul edemeyeceklerini belirtti.

20 KİŞİ SAĞLIK ÇALIŞANI VE AMBULANSA SALDIRDI

Sağlık çalışanlarının "Hastanın ve sağlık çalışanlarının sağlığı için kurallara uyulmalı" çağrısına rağmen ısrarını sürdüren Suriyeliler, sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından taş ve yumruklarla yapılan saldırıda ambulansta hasar oluşurken, 2 sağlık çalışanı da yaralandı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (9)
HALİL HABİB: Suriyeli madem bu kadar cesaretliydin neden kaçtın ülkeden suç bizim onları barındırdıgimiz için
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MERKEZ YORUM: türkiyenin geldigi durum iste kendi cöplüğünde otemeyenlerler türkiyede ötüyor
Cevap Yaz 61 Yayından Kaldır
ÖMER SAKARYA : Eğer haber doğru ise bence o mahallede yaşayan herkesi sınırdışı edeceksin ki diğer sığınmacılara da örnek olsun.
Cevap Yaz 89 Yayından Kaldır
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