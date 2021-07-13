Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
Batman'ın Cudi Mahallesi'nde Suriyelilerin "Çocuk hasta var" ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekibine yönelik saldırısı anbean kameraya yansıdı. İhbar sonrası çocuğa ilk müdahaleyi yapan ve çocuğun annesini de ambulansa alan sağlık görevlileri daha fazla kişiyi kabul edemeyeceklerini söyleyince olanlar oldu. 20'den fazla kişinin saldırısına uğrayan ambulansta hasar oluşurken, 2 sağlık çalışanı da yaralandı.
Acil çağrı merkezine yapılan "Çocuk hasta var" ihbarı sonrası Batman'ın Cudi Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. Çocuğun annesini de ambulansa alan sağlık görevlileri daha fazla kişiyi kabul edemeyeceklerini belirtti.
20 KİŞİ SAĞLIK ÇALIŞANI VE AMBULANSA SALDIRDI
Sağlık çalışanlarının "Hastanın ve sağlık çalışanlarının sağlığı için kurallara uyulmalı" çağrısına rağmen ısrarını sürdüren Suriyeliler, sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından taş ve yumruklarla yapılan saldırıda ambulansta hasar oluşurken, 2 sağlık çalışanı da yaralandı.
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.