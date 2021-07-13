Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı

Batman'ın Cudi Mahallesi'nde Suriyelilerin "Çocuk hasta var" ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekibine yönelik saldırısı anbean kameraya yansıdı. İhbar sonrası çocuğa ilk müdahaleyi yapan ve çocuğun annesini de ambulansa alan sağlık görevlileri daha fazla kişiyi kabul edemeyeceklerini söyleyince olanlar oldu. 20'den fazla kişinin saldırısına uğrayan ambulansta hasar oluşurken, 2 sağlık çalışanı da yaralandı.