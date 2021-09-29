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Batman'da öğrenci yurtları öğrenciler için hazır hale getirildi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da öğrenci yurtları öğrenciler için hazır hale getirildi

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yurtlarının öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyledi.

BATMAN (AA) - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yurtlarının öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyledi.

Özperk, AA muhabirine, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyit Bilal Erkek Öğrenci Yurdu, Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Batman Kız Öğrenci Yurdunun 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için hazır hale getirildiğini belirtti.

Yurtlarda toplam 2 bin 160 öğrencinin alındığını ve geriye 722 yatağın boş kaldığını ifade eden Özperk, Batman'da üniversite öğrencilerinin yurt sorununun olmadığını ve bütün öğrencileri emanetleri ve evlatları gibi gördüklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda yurtlara büyük önem verdiklerini ifade eden Özperk, gerekli tüm altyapı çalışmaları bitirip, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığını, öğrencilerin gönül rahatlığıyla yurtlarda kalmaya başlayabileceklerini dile getirdi.

Özperk, tüm imkanlarını öğrencilere seferber ettiklerini aktardı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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