Batman'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Batman'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Memur-Sen Batman Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Batman Şubesi üyeleri kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Şube binasında bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Memur Sen Batman İl Başkanı Mehmet Ergin, yaptığı açıklamada, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

Ergin, şunları kaydetti:

"Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. Türkiye'den memurların refahına düşen payı istiyoruz. Seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Gelin kamu görevlilerini ferahlatacak değişimi hayata geçirelim. Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, gelir kayıpları giderilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Civan Canova Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:30:09. #1.16#

title