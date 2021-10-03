BATMAN (İHA) - - Batman'da korona virüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla, yaşamını yitirdi

BATMAN - Batman'da annesi ile birlikte korona virüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman'da ikamet eden öğretmen Fatma Acar 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte korona virüse yakalandı. Fatma Acar korona virüsü yenmeyi başardı. Ancak 20 aylık kızı Betül Ayla Acar'ın durumu ağırlaşınca Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastane morgundan cansız bedeni alının küçük Acar, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Ayrıca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.