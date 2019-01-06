Batman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Öteyaka köyünde oturan Derviş Yılmaz (86), Hamdiye Yılmaz (85) ile Mevlüde Muhammed (22) evdeki sobadan zehirlendiklerini fark etmeleri üzerine cep telefonuyla ulaştıkları yakınlarından yardım talep etti.

Durumun iletilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 kişiyi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA