Batman'da gençler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı - Haberler
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Batman'da gençler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

AA, İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da gençler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, uçuş gerçekleştirdi.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, uçuş gerçekleştirdi.

Gercüş ilçesinde bir grup genç, 1200 metre yükseklikteki Ayrancı Tepesi'nden karlı dağlar ve Kırkat Göleti manzaralı ovaya doğru uçuş yaptı.

Ayrancı Tepesi'nde uçuşunu gerçekleştiren Ertan Aslan, hiçbir zorlukla karşılaşmadan iniş yaptığını söyledi.

Aslan, "Yamaç paraşütü çok sevdiğim bir spor. Burası yamaç paraşütü için çok güzel ve uygun bir yer." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Gercüş, Batman, Güncel, Haber

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