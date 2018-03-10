Batman'da AK Parti Siyaset Akademisi programı düzenlendi.

İl teşkilatı tarafından organize edilen AK Parti Siyaset Akademisi etkinliği, 1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" sloganı ile Batman Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Siyaset Akademisine, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin ve partililer katıldı.

Aydın, "Eğer bir hayır yapmışsak ve iyi bir insan olarak yaşamışsak arkamızdan Allah razı olsun derler. Emin olun en büyük zenginlik budur. Para, mevki, makam hepsi gelip geçicidir. Dolayısıyla siyaset yaparken hepimizin maksadı ebedi dünyaya hayırla gitmektir." dedi.

Siyasetin temel amacının halka hizmet etmek olması gerektiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Halka hizmet etmenin aracı da yönetime talip olmaktır. Yönetime talip olmadan, iktidar olmadan hizmet etme şansımız çok da olmaz. Yüze yakın siyasi parti var neden halk 16 senedir AK parti diyor. Çünkü AK Parti'yi onlardan ayıran büyük bir fark vardır. O da dürüstlük ve lider farkıdır. AK Parti cesaretiyle, kararlılığıyla, halka olan güveniyle, halkında liderine davasına olan bağlılığıyla var oldu. Türkiye AK Parti iktidarıyla adeta büyüdü. Batman'da köyler, yollar, hastaneler, toplu konutlar ve üniversite gibi birçok hizmet yapıldı. Sadece Batman'da değil Türkiye'nin her yerinde aynı hizmetleri yaptık."

Milletvekili Ataullah Hamidi de proğramda yaptığı konuşmada, her yerde gıpta ile izlenen bir siyaset ortaya koyduğunu söyledi.