Batman'da ahır ve samanlık yandı

Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde ahır ve samanlık yandı.

Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde ahır ve samanlık yandı.

Yakıtlı köyünde Türkan Güneş'e ait evin yan tarafında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ahıra da sıçradı.

Yangın, köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Eşi vefat eden 4 çocuk annesi Güneri, "Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Yangında, saman ve odunlarım yandı. Bu konuda yardım bekliyorum." dedi.