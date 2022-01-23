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Batman'da ahır ve samanlık yandı

Batman'da ahır ve samanlık yandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde ahır ve samanlık yandı.

Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde ahır ve samanlık yandı.

Yakıtlı köyünde Türkan Güneş'e ait evin yan tarafında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ahıra da sıçradı.

Yangın, köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Eşi vefat eden 4 çocuk annesi Güneri, "Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Yangında, saman ve odunlarım yandı. Bu konuda yardım bekliyorum." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

Yangın, Güneş, Ahır, Güncel, Haber

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