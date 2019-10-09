Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09.10.2019 16:44

BATMAN'da Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci iddiaya göre, su içtikten sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastanelerde tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





Kaynak: DHA