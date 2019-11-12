Batman Çayı'na düşen balıkçı aranıyor

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:20

Batman'da balık tutmak için gittiği Batman Çayı'nda suya düşerek kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı.



Merkeze bağlı Bıçakçı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla Batman Çayı'nda balık tutmaya çalıştığı sırada suya düşerek kaybolan Süleyman Şahin'i bulmak için başlatılan ancak havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.



Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Şahin'in bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, belediye dalgıç ekipleri ile jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri su altında ve çevrede çalışma yürütüyor.



Çay kenarında çalışmaları izleyen yakınları ise Şahin'in bir an önce bulunmasını bekliyor.



Batman'da arkadaşlarıyla balık tutmak için Batman Çayı'na giden Süleyman Şahin, dengesini kaybederek suya düşmüş, durumun bildirilmesi üzerine çayda arama çalışması başlatılmış ancak havanın kararması üzerine çalışmalara ara verilmişti.

Kaynak: AA