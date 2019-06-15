Batılı ülkeler, BM Terörle Mücadele Şefi Rus Voronkov'un Sincan bölgesine gitmesine karşı çıktı
ABD ve Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler Terör ile Mücadele Ofisi’nin Şefi Rus Vladimir Voronkov’un, Müslüman Uygurların yaşadığı Çin’in Sincan bölgesine yapacağı ziyarete, tarafsız olamayacağı gerekçesiyle karşı çıktı.
ABD ve Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler Terör ile Mücadele Ofisi'nin Şefi Rus Vladimir Voronkov'un, Müslüman Uygurların yaşadığı Çin'in Sincan bölgesine yapacağı ziyarete tarafsız olamayacağı gerekçesiyle karşı çıktı.
Resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan eski bir Rus diplomatı olan Voronkov'un, Sincan Uygur bölgesinin başkenti Urumçi'ye Pekin yönetimi tarafından inceleme yapmak üzere davet edilmesi özellikle ABD ve batılı diplomatların tepkisine yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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