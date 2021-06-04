Batı kolektörü hızla ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Batı kolektörü hızla ilerliyor

Batı kolektörü hızla ilerliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Şahnahan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Yeşilyurt İlçesi Batı kolektörü ve kanalizasyon hattı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KARATAŞ: 6 BİN METRELİK KISMI TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Malatya'mız için son derece stratejik olan Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarımızı incelemek için buradayız. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 bin metrelik hat inşa ettik. Hat yerleşim alanının altından geçtiği için ekip arkadaşlarımız zorlu çalışmalar sergilemek zorundalar.Bu sebeple 3-4 ekip ayrı ayrı çalışıyor. Çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede batı bölgemizin kanalizasyonlarını baraja aktarılmasını önleyerek arıtma tesisimizde arıtacağız. Zeminin sert olması nedeniyle yoğun bir çalışma gerektiriyor. Çalışma yaptığımız bölgede Kuzey Çevreyoluyla da çakışmalar oluyor.Onlarla yaptığımız istişareler sonucu paralel çalışıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Abdullah Avcı Nihat Özdemir Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı kolektörü hızla ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:31:15. #1.16#

title