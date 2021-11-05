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Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Coşkun Menek - Haberler | Güncel
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

ERZİNCAN'da, bataklığa dönen çamurda mahsur kalan yavru köpek itfaiyeci Hasan Polat tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN'da, bataklığa dönen çamurda mahsur kalan yavru köpek itfaiyeci Hasan Polat tarafından kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Erzincan Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi çamur döküm alanında bataklığa saplanan bir yavru köpek olduğu ihbarı geldi. Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, tonlarca çamurun ortasındaki köpeği kurtarmak için harekete geçti. Köpeğe ulaşmak için sunta kullanan itfaiyeci Hasan Polat, dakikalar sonra hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Polat ile beraberindeki görevliler, köpeği suyla yıkayıp çamurlarını temizledikten sonra doğaya bıraktı.


Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Coşkun Menek - Son Dakika Haberleri
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