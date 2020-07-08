Başüstüne nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başüstüne mi, baş üstüne mi? başüstüne ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "başüstüne". Peki, baş üstüne nasıl yazılır? TDK'ya göre başüstüne mi, baş üstüne mi yazılır?

Başüstüne kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, başüstüne TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş üstüne nasıl yazılır? Baş üstüne mi, baş üstüne mi? TDK'ya göre başüstüne kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BAŞÜSTÜNE NASIL YAZILIR? Baş üstüne: Yanlış Başüstüne: Doğru BAŞÜSTÜNE İLE ÖRNEK CÜMLELER Başüstüne: ünlem, (ba:şüstüne) Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, oldu.