Başsavcılıktan, sağlık çalışanlarına saldırı girişimine soruşturma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başsavcılıktan, sağlık çalışanlarına saldırı girişimine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan, sağlık çalışanlarına saldırı girişimine soruşturma
22.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Falcao Sörloth Okan Buruk Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başsavcılıktan, sağlık çalışanlarına saldırı girişimine soruşturma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 19:40:33. #1.14#
title