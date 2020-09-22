Başsavcılıktan, sağlık çalışanlarına saldırı girişimine soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlattı.
22.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı