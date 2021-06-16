Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı
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Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı

Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Politika

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram'dan son set gününde çekilen fotoğrafı yayınlayarak "Çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık" notunu yazdı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Ekim ayında yeni sezonla ekrana dönecek olan dizinin başrol oyuncusundan bir veda paylaşımı da geldi.

"TAM 6 YIL OLDU VE BİRÇOK ŞEY YAŞADIK"

Oktay Kaynarca, sezon finali öncesinde 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, "199 bölüm çekmişiz. Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber. Dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar, acılar, sevinçler, dostluklar. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı
Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı
Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı
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Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için veda mesajı yayınladı - Haberler
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