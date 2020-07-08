Başöğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla başöğretmen mi, baş öğretmen mi? Başöğretmen ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Başöğretmen". Peki, Baş öğretmen nasıl yazılır? TDK'ya göre başöğretmen mi, baş öğretmen mi yazılır?

Başöğretmen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Başöğretmen TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş öğretmen nasıl yazılır? Baş öğretmen mi, baş öğretmen mi? TDK'ya göre başöğretmen kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BAŞÖĞRETMEN NASIL YAZILIR? Baş öğretmen: Yanlış Başöğretmen: Doğru BAŞÖĞRETMEN İLE ÖRNEK CÜMLELER Başöğretmen: isim, eskimiş, (ba'şöğretmen) İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.