Başlıklı SMS'lere cevap verilememesi tüketiciyi zora sokuyor

Başlıklı SMS'lere cevap verilememesi tüketiciyi zora sokuyor Son düzenlemeye rağmen pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS'ler hala ciddi bir sorun Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal;

Başlıklı SMS'lere cevap verilememesi tüketiciyi zora sokuyor

Son düzenlemeye rağmen pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS'ler hala ciddi bir sorun

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal;

"Bu durum tüketiciyi endişeye sevk ediyor, üzüyor ve işlem maliyetini arttırıyor"

"Mesaj sistemindeki numaralar gözükmeli ve tüketici buna cevap verebilmeli"

ESKİŞEHİR - Başlıklı SMS'ler ile gelen mesajlara cevap verme seçeneğinin bulunmamasından dolayı mağdur olan tüketicilerin şikayetleri arttı.

İstenmeyen başlıklı SMS'ler son yıllarda tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Türkiye'de 2015'in mayıs ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, yaşanan sıkıntılar azalsa da pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS'ler hala ciddi bir sorun olarak görülüyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, başlıklı SMS'lere cevap verilemediği için tüketiciden gelen şikayetlerin arttığını söyledi.

Tüketicinin mesajlara cevap verememesini eleştiren Başkan Bakal, "Başlıklı mesajlar, tüketicilere sistemler tarafından gönderilen mesajlardır. Bu mesajlara tüketiciler cevap veremiyor. Örneğin tüketiciye bir hukuk bürosundan gelen mesajda diyor ki; 'falanca şirkete şu kadar borcun var' tüketici, başlıklı mesajda 'benim borcum yok' diye cevap veremiyor. Tüketiciye, 'faturanı ödemedin' diye mesaj geliyor ve tüketici aynı mesaja 'ben faturamı ödedim' diye cevap veremiyor. Mesela bir siyasetçinin ismi olan bir mesaj geliyor. Tüketici siyasetçiye aynı numaraya 'beni mesaj sisteminden çıkart' diyemiyor. Bu durum tüketiciyi endişeye sevk ediyor, üzüyor ve işlem maliyetini arttırıyor. Halbuki tüketici bu mesajlara cevap verebilse daha rahat edecek" diye konuştu.

"Tüketici aynı mesaja cevap verebilsin"

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, başlıklı SMS'lerin yasaklanması ve yerine gelen mesajlarda göndericinin telefon numarasının bulunması gerektiğini söyledi. Cevap verilemeyen bu mesajlardan nasıl kurtulacağı anlatan Başkan Bakal, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Tüketici bu sistemden ancak başlıklı mesaj gönderini yasaklanınca kurtulabilir. ya da mesaj sistemindeki numaralar gözükmeli ve tüketici buna cevap verebilmeli. Bizim önerimiz bu. Şu anda uygulanan sistemde nasıl çıkabilir? Mesajın altında bulunan kod numaraları var. Bu kod numaralarında mesajı gönderen firmanın isimlerini bulabilir. Örneğin b00821. Bilerek yüksek rakam söyledim çünkü 821 rakam kodunda firma yoktur diye. Tüketici bu kodu arattırdığında mesajı gönderen ve aracılık eden firmanın ismini ve iletişim bilgilerini bulur. Bu firmayı arar ve bu başlıkla mesaj gönderen kuruluştan 'mesaj almak' istemiyorum der ve kendini bu sistemden çıkarttırabilir. Ama bu zor ve dolambaçlı bir sistemdir."

"Önerimiz mesajlar numarayla gönderilsin"

Başkan Bakan, Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak söz edilen konuya olabilecek çözümünü şöyle anlattı:

"Bizim önerimiz mesaj numarayla gönderilsin ve tüketici aynı mesaja cevap verebilsin. Biz tüketiciyi destekleme derneği olarak burada istediğimiz kamuoyu adına başlıklı mesaj gönderimi yasaklansın. Mesaj gönderen kişi ve kuruluşların isimleri mesajların sonuna yazılsın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy