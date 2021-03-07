Baskil MYO'ndan girişimcilik haftası etkinliği düzenlendi
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Baskil MYO'ndan girişimcilik haftası etkinliği düzenlendi

07.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:41
Baskil MYO'ndan girişimcilik haftası etkinliği düzenlendi

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu tarafından "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla online program düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu tarafından "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla online program düzenlendi.

Konuşmacı olarak iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık katıldı.

Açık, girişimcilik, eğitim yaşamında ve iş yaşamında başarı üzerine bilgi verdi.

Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, yaptığı açıklamada, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Yasemin Açık, akademik personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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