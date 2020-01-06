Baskil Kaymakamı Murat'tan uygulama noktasında denetim
Haberler » Güncel » Baskil Kaymakamı Murat'tan uygulama noktasında denetim - Haber

Baskil Kaymakamı Murat'tan uygulama noktasında denetim

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçe girişinde bulunan uygulama ve kontrol noktasında denetimde bulundu.

06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:46
Baskil Kaymakamı Murat'tan uygulama noktasında denetim

Kaymakamı , ilçe girişinde bulunan uygulama ve kontrol noktasında denetimde bulundu.

Görevlilerden uygulama ile ilgili bilgi alan Kaymakam Murat, ekiplerin araç ve kimlik sorgulaması ile güvenlik hizmeti sağladığını belirtti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vardiyalı hizmet verdiğini dile getiren Murat, görev yapan ekiplere başarı diledi.

Kaymakam Murat'a ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Ali Öner de eşlik etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler