Baskil Kaymakamı Murat'tan uygulama noktasında denetim

06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:46

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçe girişinde bulunan uygulama ve kontrol noktasında denetimde bulundu.

Görevlilerden uygulama ile ilgili bilgi alan Kaymakam Murat, ekiplerin araç ve kimlik sorgulaması ile güvenlik hizmeti sağladığını belirtti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vardiyalı hizmet verdiğini dile getiren Murat, görev yapan ekiplere başarı diledi.

Kaymakam Murat'a ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Ali Öner de eşlik etti.

Kaynak: AA