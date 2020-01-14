Baskil'de yeraltı barajı yapımına başlandı

14.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:52

Elazığ'ın Baskil ilçesinde DSİ 9. Bölge Müdürlüğü yer altı barajı yapımına başlandı.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Pınarlı köyünde temel sondaj çalışması yapıldı.

Köy muhtarı Hacı Ali Duman yaptığı açıklamada, başlıca geçim kaynaklarının tarım olduğunu belirterek, baraj ve sulamanın önemine değindi.

Duman, "Yer altı barajının çalışmaları başladı. İnşallah tez zamanda yapılır da, köyümüzün sulama suyu ihtiyacı giderilir. Emeği geçen DSİ Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA