Baskil'de koronavirüs tedbirleri Baskil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttıBaskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın süredir koronavirüsle mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Baskil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın süredir koronavirüsle mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

İlçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerinin devam ettiğini belirten Akmurat, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."

Kaynak: AA