Baskil'de ağır hasarlı HEM binası yıktırıldı
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Baskil'de ağır hasarlı HEM binası yıktırıldı

Baskil'de ağır hasarlı Halk Eğitim Merkezi (HEM) binası yıktırıldı.

23.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:08
Baskil'de ağır hasarlı HEM binası yıktırıldı

'de ağır hasarlı Halk Eğitim Merkezi (HEM) binası yıktırıldı.

24 Ocak'ta merkez üssü ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen ilçedeki en eski kurum binaları arasında yer alan HEM binasının ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Depremde ağır hasar olunca yıkım kararı verildi." dedi.

Kaynak: AA
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