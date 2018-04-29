Basketbol - Banvit-Anadolu Efes Maçının Ardından - Filipovski ve Ataman - Balıkesir

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski Tahincioğlu, "Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum. Bugün daha iyi olan onlardı." dedi.

Basketbol Süper Ligi 27. haftasında 90-82 yenildikleri Anadolu Efes karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, maçın zor geçtiğini söyledi.

Filipovski özellikle savunmada problemler yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımız faul problemi yaşadı. Biz iyi bir takımız, bunu biliyoruz. Bundan sonra da ilk dört sıraya girebilmemiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum. Bugün daha iyi olan onlardı. Fiziksel olarak maçı domine ettiklerini söyleyebilirim. Savunmada maalesef çok kötü bir günümüzdeydik. Bugün özellikle bire birde çok zayıf kaldık. Şu anda play-off'a en iyi sıradan girmek için uğraş verdiğimiz dönemdeyiz."

Anadolu Efes cephesi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da hafta içinde bu maça çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Ataman, istekli bir oyunla galip geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ligdeki en önemli maçlarımızdan biriydi. 3. sırayı korumamız için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Daha önce İstanbul'da Banvit'e kaybettiğimiz için maçın başından sonuna kadar çok iyi basketbol oynadık. Her oyuncumuzdan en iyi verimi aldık. Bazı oyuncularımızı ekstra 40 dakika oynattık ama hiç geri atmadan oynadık. Çok önemli bir galibiyet. Ligi üçüncü sırada bitirip şampiyonluk için iddialı bir şekilde play-off'a girmek istiyoruz."