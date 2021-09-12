Başkentte, Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (UKIFED) tarafından "Köpek Şov Yarışması Şampiyonası"nın üçüncüsü düzenlendi.

Şampiyonada köpekler 30 Ağustos Zafer Parkı'nda jürinin önünden geçirildi. Jüri, köpeklerin sahipleriyle parkurda normal ve hızlı tempodaki yürüyüşleri ve fiziklerine ilişkin çeşitli özelliklerini değerlendirdi.

"Genç Erkekler" kategorisinde çoban köpeği "Zeus", "Yörük Erkek Yetişkin Çoban Köpeği" kategorisinde ise Denizli'den gelen "Sancak" birinci oldu.

Federasyon Başkanı Boran Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya 6 gruptan 286 köpeğin katıldığını kaydetti.

UKIFED Yerli Irklar Komite Başkanı Günhan Tüzüngüç de büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde yarışmalar düzenlediklerini dile getirerek, "Normal şartlarda yarışmayı ilan yoluyla yapmış olsaydık 500 civarı köpek gelirdi fakat amacımız bu değil. Irkının en iyilerini buraya toplayıp izletmiş olmak bizim için güzel oldu." dedi.

İzleyiciler, Kastamonu'daki sel felaketinden kurtarılan ve yarışma alanına getirilen yavru köpeklere de ilgi gösterdi.