Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri araçları durdurarak izin belgesi...

Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası

Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı