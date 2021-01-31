Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

31.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:58

Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri araçları durdurarak izin belgesi...

Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası

Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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