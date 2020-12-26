Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)

26.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:45

Kızılay Meydanı Alınan güvenlik önlemleri Polis ekiplerinin denetimi Az da olsa trafikte seyreden araçlar Belediye temizlik işçilerinin çalışması ANKARA - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi.

Kızılay Meydanı

Alınan güvenlik önlemleri

Polis ekiplerinin denetimi

Az da olsa trafikte seyreden araçlar

Belediye temizlik işçilerinin çalışması ANKARA - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi. (1)

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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