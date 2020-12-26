Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)

Kızılay Meydanı Alınan güvenlik önlemleri Polis ekiplerinin denetimi Az da olsa trafikte seyreden araçlar Belediye temizlik işçilerinin çalışması ANKARA - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi.