Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı (1)
26.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:45
Kızılay Meydanı Alınan güvenlik önlemleri Polis ekiplerinin denetimi Az da olsa trafikte seyreden araçlar Belediye temizlik işçilerinin çalışması ANKARA - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi.
Kızılay Meydanı
Alınan güvenlik önlemleri
Polis ekiplerinin denetimi
Az da olsa trafikte seyreden araçlar
Belediye temizlik işçilerinin çalışması ANKARA - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri denetlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz