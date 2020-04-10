Başkentte sahte ve kaçak içki operasyonu Ankara'nın Güdül ilçesinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yeşilöz Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda C.O. ve E.A. içki satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Evde yapılan aramada, 9 şişe viski, 55 şişe rakı, 83 alkol şişesi, 14 boş etil alkol bidonu ile sahte viski ve rakıların ambalajında kullanılan boş koliye el konuldu.

Kaynak: AA