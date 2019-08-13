Başkentte gecekondu yangını

13.08.2019 14:21

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gecekondudan çıkan alevleri ve yoğun dumanı farkeden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Evinin yandığını gören ve fenalaşan bir kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA