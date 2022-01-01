Başkentte belediye otobüsü devrildi - Haberler
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Başkentte belediye otobüsü devrildi

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Kazanın meydana geldiği yol Kazaya karışan otobüs Devrilen otobüsün altında kalan araç Kazaya karışan diğer otomobiller Ekiplerin kaza yerinde çalışması ANKARA - Başkentte belediye otobüsü karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.

Kazanın meydana geldiği yol

Kazaya karışan otobüs

Devrilen otobüsün altında kalan araç

Kazaya karışan diğer otomobiller

Ekiplerin kaza yerinde çalışması ANKARA - Başkentte belediye otobüsü karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.

Başkentte belediye otobüsü devrildi

Başkentte belediye otobüsü devrildi

Başkentte belediye otobüsü devrildi

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AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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