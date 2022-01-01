Başkentte belediye otobüsü devrildi
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Kazanın meydana geldiği yol Kazaya karışan otobüs Devrilen otobüsün altında kalan araç Kazaya karışan diğer otomobiller Ekiplerin kaza yerinde çalışması ANKARA - Başkentte belediye otobüsü karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.
Kazanın meydana geldiği yol
Kazaya karışan otobüs
Devrilen otobüsün altında kalan araç
Kazaya karışan diğer otomobiller
Ekiplerin kaza yerinde çalışması ANKARA - Başkentte belediye otobüsü karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.