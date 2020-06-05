Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
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Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polisin, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışması sürüyor.

05.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:11

Türk vatandaşlığı alan yabancı uyruklu kadın Carmen Florentina A. Çankaya'da kurşun yağmuruna tutuldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi kadın yaşama tutunamadı.

KADINA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ KAYIPLARA KARIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta kadın cinayeti yaşandı. Carmen Florentina isimli 46 yaşındaki kadın sokak ortasında en az 6 el ateş açılarak öldürüldü. Kimliği belirlenemeyen cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Saldırı esnasında olayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerine ve polise haber verdi. Cinayet mahalline gelen 112 ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 1 kız çocuğu annesi olduğu belirlenen kadını yaşama döndüremedi. Öte yandan, Carmen Florentina A.'nın yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığı aldığı bilgisine de ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Başkent'te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

GÖRGÜ TANIĞI 5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Görgü tanıklarından, cadde üzerinde otopark işletmeciliği yapan Okan Kütoğlu, "Ben ilk başını görmedim. Birkaç el ateş edildikten sonra çıktım ve gördüm. Bir tane adam, 5 ya da 6 el ateş etti. Ondan sonra kadın yere düştü ve adam sırtı bana dönük şekilde uzaklaştı. Öncesinde bir kavga sesi de duymadım. 155'i aradım ve oraya gittim ondan sonra kadın olduğunu gördüm" dedi.

Başkent'te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Başkent'te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA

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