Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar Sanayi Sitesinde LPG kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada bir kişi yaralandı. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANKARA

Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

Başkent'te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şereflikoçhisar, Patlama, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title