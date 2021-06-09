Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı

Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok binanın bordum katlarını su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok binanın bordum katlarını su bastı.

Birkaç gündür yağışlı havanın devam ettiği Ankara'da bugün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Bazı araçlar yağmurun ardından sulara kapılarak sürüklendi. Öte yandan Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı Akça Apartmanı'nın bodrum katını da su bastı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadıklarını söylerken, suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Doktoru bıçaklayıp 'Beni dövdüler' diye üste çıkmıştı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Doktoru bıçaklayıp "Beni dövdüler" diye üste çıkmıştı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hasibe Eren Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te sağanak yağmurda bazı binaları su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:06:39. #1.16#

title