Son dakika haberleri | Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

Son dakika haberlerine göre - Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.