Son dakika haberleri | Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü
Son dakika haberlerine göre - Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
- Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent mahallesi Kayı Caddesi üzerinde Mithat U. idaresindeki 06 SAG52 plakalı kamyon Mustafa G.'nin kullandığı 06 HVZ65 plakalı otomobil ile çarpıştı . Kaza sonrası Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa G. hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe